У Полтавській області відновили постачання води та електроенергії після російських атак
Після атаки ворога по енергосистемі Полтавщині, комунальники відновили постачання води та електроенергії
Як передає RegioNews, про це повідомляє т.в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Вранці 7 жовтня він повідомляв, що у Полтавському районі без світла залишаються 160 побутових та 28 юридичних споживачі. Без водопостачання – близько 1000 абонентів.
Станом на 15.00, 7 жовтня, постачання було відновлено у повному обсязі.
Нагадаємо, на початку жовтня на Полтавщині внаслідок удару РФ було зупинено видобуток газу. Для атаки ворог використав безпілотники та ракети.
