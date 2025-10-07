У Полтавській області відновили постачання води та електроенергії після російських атак

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після атаки ворога по енергосистемі Полтавщині, комунальники відновили постачання води та електроенергії

Як передає RegioNews, про це повідомляє т.в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Вранці 7 жовтня він повідомляв, що у Полтавському районі без світла залишаються 160 побутових та 28 юридичних споживачі. Без водопостачання – близько 1000 абонентів.

Станом на 15.00, 7 жовтня, постачання було відновлено у повному обсязі.

Нагадаємо, на початку жовтня на Полтавщині внаслідок удару РФ було зупинено видобуток газу. Для атаки ворог використав безпілотники та ракети.