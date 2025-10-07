11:12  07 жовтня
На Полтавщині жінка через 13 років заявила про зґвалтування

Правоохоронці Полтавщини затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої особи, що сталося ще 13 років тому

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що заяву до поліції подала місцева жителька, яка лише зараз наважилася розкрити подробиці злочину.

Як повідомила жінка, у 12-річному віці її зґвалтував знайомий сім'ї. Упродовж усіх цих років вона намагалася опрацювати отриману травму, звертаючись, зокрема, до психологів. Врешті-решт, вона дійшла висновку, що винний має понести відповідальність за скоєне.

Після відкриття кримінального провадження за її заявою, правоохоронці встановили, що цей самий чоловік може бути причетним до зґвалтування і молодшої сестри заявниці, якій на той момент було лише 10 років.

Підозрюваному інкримінують злочин за ч. 4 ст. 152 КК України (у редакції від 11.01.2019 року) – зґвалтування, вчинене щодо малолітніх осіб. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі у кримінальному провадженні призначено низку необхідних експертиз

Нагадаємо, у Херсонській області будуть судити 24-річного чоловіка. Він зґвалтував малолітню дитину. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

