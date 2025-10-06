Фото: Нацполіція

Аварія сталась зранку 6 жовтня в селі Мала Кохнівка. Зіткнулись автомобіль та велосипед

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, Volvo, за кермом якого був 29-річний чоловік, зіткнувся з велосипедом, яким керувала 71-річна жінка. Внаслідок ДТП жінка від отриманих травм загинула на місці.

"За вказаним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження, обставини та причини ДТП з’ясовує слідство", - повідомили в поліції.

