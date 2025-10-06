На Полтавщині у водоймі знайшли тіла зниклих жінки та дитини: пошуки чоловіка тривають

Фото: поліція

Під час пошуків зниклої родини Гутевичів поліцейські виявили у водоймі біля села Старі Санжари автомобіль "ВАЗ", у якому були жінка та дитина без ознак життя

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Впродовж двох днів до пошуків залучали понад сотню правоохоронців, кінологів, водолазів і квадрокоптери. Машину разом із тілами дістали з води. Їх направили на експертизу, щоб встановити причину смерті.

Пошуки зниклого чоловіка тривають. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".

Нагадаємо, у ніч із 1 на 2 жовтня родина виїхала з дому на автомобілі "ВАЗ 2110" у напрямку села Ліщинівка Кобеляцького району. Правоохоронці оголосили сімʼю у розшук.