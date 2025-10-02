Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ввечері 29 вересня 83-річний пенсіонер вирушив із дачного кооперативу "Металург" на риболовлю до Дніпра та зник

Рідні забили на сполох і наступного дня повідомили про зникнення до поліції. До пошуків долучилися рятувальники та працівники КП "Аквасервіс Кременчук". У водоймі вони виявили тіло чоловіка. Поруч плавала його гумовий одномісний човен.

Що саме стало причиною смерті, встановить судово-медична експертиза.

Поліція відкрила кримінальне провадження та з’ясовує всі обставини трагедії.

