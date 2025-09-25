Фото: ГСЧС

23 сентября в реке Мошков в Черновцах обнаружили тело мужчины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На место выехали спасатели, которые с помощью спецоборудования подняли погибшего из воды. Тело передали на судебно-медицинскую экспертизу.

Обстоятельства смерти 60-летнего мужчины устанавливают правоохранители.

Напомним, в августе в Николаеве во время поисковой операции в реке Южный Буг нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего во время купания двумя днями ранее.