16 вересня 2025, 17:24

Ринок поховань у Полтаві: як "вільні" місця на закритих кладовищах стають платними

16 вересня 2025, 17:24
Фото: Полтавська хвиля
У Полтаві журналісти виявили свіжі поховання на території, де за законом нові захоронення заборонені

Про це пише "Полтавська хвиля", передає RegioNews.

У Полтаві на закритому Центральному кладовищі фіксують свіжі поховання, хоча нові захоронення там за законом заборонені. Місцеві ритуальні служби пропонують клієнтам різні варіанти поховань, у тому числі на ділянках, що формально закриті, а вартість місця починається від 20 тисяч гривень. Експерти зазначають, що попит на такі послуги зростає через обмежену кількість відкритих кладовищ у місті.

Комунальне підприємство "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування" контролює 91 кладовище у Полтаві і надає стандартний перелік ритуальних послуг, включно з продажем домовин, вінків та хрестів. Працівники підприємства також можуть організувати поховання "під ключ", беручи на себе оформлення документів, транспортування тіла та координацію з поліцією і медиками.

Журналістське розслідування показало, що навіть на закритих територіях знайти вільне місце можна, проте доводиться звертатися до "неофіційних" каналів. Такі схеми фактично створюють ринок нерухомості на кладовищах, де ціна визначається розташуванням ділянки та доступністю поховання.

Експерти наголошують, що обмеженість землі та високий попит на поховання роблять цю сферу прибутковою, а будь-який вільний клаптик на Центральному кладовищі швидко знаходить застосування за гроші.

Раніше повідомлялося, у Києві затримали 60-річного чоловіка за серію нападів на жінок на території кладовища. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини його злочинів та перевіряють можливі нові факти.

Полтава кладовище похорон поховання ритуальна служба послуги гроші земля
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
