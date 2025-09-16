Фото: Полтавська хвиля

У Полтаві журналісти виявили свіжі поховання на території, де за законом нові захоронення заборонені

Про це пише "Полтавська хвиля", передає RegioNews.

У Полтаві на закритому Центральному кладовищі фіксують свіжі поховання, хоча нові захоронення там за законом заборонені. Місцеві ритуальні служби пропонують клієнтам різні варіанти поховань, у тому числі на ділянках, що формально закриті, а вартість місця починається від 20 тисяч гривень. Експерти зазначають, що попит на такі послуги зростає через обмежену кількість відкритих кладовищ у місті.

Комунальне підприємство "Спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування" контролює 91 кладовище у Полтаві і надає стандартний перелік ритуальних послуг, включно з продажем домовин, вінків та хрестів. Працівники підприємства також можуть організувати поховання "під ключ", беручи на себе оформлення документів, транспортування тіла та координацію з поліцією і медиками.

Журналістське розслідування показало, що навіть на закритих територіях знайти вільне місце можна, проте доводиться звертатися до "неофіційних" каналів. Такі схеми фактично створюють ринок нерухомості на кладовищах, де ціна визначається розташуванням ділянки та доступністю поховання.

Експерти наголошують, що обмеженість землі та високий попит на поховання роблять цю сферу прибутковою, а будь-який вільний клаптик на Центральному кладовищі швидко знаходить застосування за гроші.

