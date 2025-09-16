12:05  16 вересня
16 вересня 2025, 16:50

На сайті Полтавської міськради переплутали вірші Шевченка з рядками Яна Таксюра

16 вересня 2025, 16:50
Фото: скріншот статті з сайту Полтавської міськради
Підписники сайту Полтавської міськради виявили, що рядки, приписані Тарасу Шевченку, насправді належать сучасному письменнику Яну Таксюру

Про це повідомляють підписники сайту Полтавської міськради, передає RegioNews.

У Полтавській міській раді виявили помилку в матеріалі, присвяченому 210-річчю від дня народження Тараса Шевченка. На офіційному сайті міськради у новині від 9 березня минулого року були опубліковані рядки, які помилково приписали великому українському поету.

Зокрема, підписники звернули увагу на вірш:

"Отак подивишся здаля на москаля –
неначе справді він людина:
іде собі як сиротина, очима – блим, губами – плям,
і десь трапляється хвилина – його буває навіть жаль.
А ближче підійдеш – скотина..."

Насправді ці рядки належать київському письменнику Яну Таксюру, який створив їх у 1990-х роках. У 2023 році вірш набув популярності в соцмережах як жарт із припискою, що це творчість Тараса Шевченка. Цей випадок ймовірно й став причиною того, що рядки опинилися на сайті міськради.

Ян Таксюр у Києві був співзасновником так званого "Російського клубу" та є публічно відомим через свої проросійські погляди. Він виступав проти Православної церкви України. У 2022 році його затримали за звинуваченням у державній зраді, а в 2023 році його обміняли на українського військовослужбовця, який потрапив у полон під Бахмутом.

Раніше повідомлялося, студенти-першокурсники, які не з’явилися на заняття протягом перших 10 днів навчання, підпадають під відрахування. Тепер у Міністерстві освіти попереджають: деяких із них можуть навіть передати до територіальних центрів комплектування, що ставить їхню подальшу освіту під сумнів.

Полтава горсовет Тарас Шевченко Ян Таксюр соцмережі вірші
