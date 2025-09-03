01:25  03 сентября
Дочь Поляковой показала, как живет в США с мужем
00:25  03 сентября
Стало известно, кто будет продюсером Нацотбора на "Евровидение-2026"
08:26  03 сентября
На Харьковщине задержали 19-летнего парня за насилие над девушкой-подростком
03 сентября 2025, 11:08

На Полтавщине будут судить мужчину, избившего 9-летнюю падчерицу

03 сентября 2025, 11:08
Фото: pixabay
Житель Миргородского района предстанет перед судом за избиение ребенка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в начале июля в лесополосе возле дома, где проживала семья. Во время конфликта мужчина избил 9-летнюю падчерицу. По заключению судмедэкспертизы, полученные травмы отнесены к категории средней тяжести и повлекли за собой длительное расстройство здоровья ребенка.

Сейчас 35-летний фигурант находится под стражей. Обвинительный акт направлен в суд.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в начале июля на Днепропетровщине задержали мужчину, который до смерти избил четырехлетнего мальчика. Мать мальчика заявила, что якобы ребенок "просто упал".

