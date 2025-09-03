Фото: pixabay

Житель Миргородского района предстанет перед судом за избиение ребенка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в начале июля в лесополосе возле дома, где проживала семья. Во время конфликта мужчина избил 9-летнюю падчерицу. По заключению судмедэкспертизы, полученные травмы отнесены к категории средней тяжести и повлекли за собой длительное расстройство здоровья ребенка.

Сейчас 35-летний фигурант находится под стражей. Обвинительный акт направлен в суд.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

