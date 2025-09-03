На Полтавщине будут судить мужчину, избившего 9-летнюю падчерицу
Житель Миргородского района предстанет перед судом за избиение ребенка
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Инцидент произошел в начале июля в лесополосе возле дома, где проживала семья. Во время конфликта мужчина избил 9-летнюю падчерицу. По заключению судмедэкспертизы, полученные травмы отнесены к категории средней тяжести и повлекли за собой длительное расстройство здоровья ребенка.
Сейчас 35-летний фигурант находится под стражей. Обвинительный акт направлен в суд.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, в начале июля на Днепропетровщине задержали мужчину, который до смерти избил четырехлетнего мальчика. Мать мальчика заявила, что якобы ребенок "просто упал".
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Львовянин пытался вывезти из Украины более 5 млн грн наличными в валюте
03 сентября 2025, 11:20Россияне снова ударили по Дружковке, ранены 7 человек
03 сентября 2025, 11:09Некачественное снаряжение для ВСУ: прокуроры Волыни взыскали с поставщика более 28 млн
03 сентября 2025, 10:58Семейная ссора на Николаевщине закончилась трагедией: мужчина сжег технику, застрелил племянника, а потом себя
03 сентября 2025, 10:49ГБР расследует почти 3 тысячи производств против предателей и коллаборантов
03 сентября 2025, 10:46Враг уничтожил 10 гаражей в Хмельницкой области, пожар охватил еще 5
03 сентября 2025, 10:39Мужчину из Киевщины, стрелявшего в отца и сына, взяли под стражу
03 сентября 2025, 10:30ГБР начало расследовать гибель мужчины при попытке незаконного пересечения границы в Одесской области
03 сентября 2025, 10:22В Калуше из-за российской атаки приостановили обучение в школах и садах
03 сентября 2025, 10:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »