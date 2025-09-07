РФ масовано атакувала Кременчук на Полтавщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували Кременчук. У місті пролунали десятки вибухів, частина населення залишилася без електропостачання

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

"У Кременчуці триває ворожий обстріл. У місті пролунали десятки вибухів. У частині міста відсутнє електропостачання", – йдеться у повідомленні.

За словами Малецького, інформацію про наслідки ворожого обстрілу згодом повідомить обласна військова адміністрація.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Кременчуці після атаки виявили нерозірвані касетні боєприпаси. Перед цим Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області.