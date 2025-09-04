Фото: полиция

Трагедия произошла 2 сентября около 16:30 на улице Героев Украины в Кременчуге

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Пожилая женщина выпала из окна. Погибшей оказалась 88-летняя местная жительница. Ее тело направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (преднамеренное убийство) с отметкой "несчастный случай". Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются следствием.

Напомним, 30 августа в Киеве мужчина выпал с 19-го этажа и выжил. Он приземлился на автомобиль марки Toyota, полностью смяв его крышу.