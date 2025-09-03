На Полтавщині чоловік впав із висоти на підприємстві
У селищі Покровське Решетилівської громади травмувався працівник місцевого підприємства. Подія сталася ввечері 1 вересня
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Попередньо, 58-річний чоловік впав із висоти. Травмованого госпіталізували.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 КК України ( порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).
Причини та обставини події з’ясовує слідство.
Нагадаємо, 30 серпня у Києві чоловік випав із 19-го поверху та вижив. Він приземлився на автомобіль марки Toyota, повністю зім’явши його дах.
