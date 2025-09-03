01:25  03 вересня
03 вересня 2025, 09:40

На Полтавщині чоловік впав із висоти на підприємстві

03 вересня 2025, 09:40
Фото: поліція
У селищі Покровське Решетилівської громади травмувався працівник місцевого підприємства. Подія сталася ввечері 1 вересня

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Попередньо, 58-річний чоловік впав із висоти. Травмованого госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 КК України ( порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою).

Причини та обставини події з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 30 серпня у Києві чоловік випав із 19-го поверху та вижив. Він приземлився на автомобіль марки Toyota, повністю зім’явши його дах.

