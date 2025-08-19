Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 19 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, з яких було випущено крилаті ракети

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що вже з 05:08 ракети фіксували в Харківській області – вони прямували у напрямку Полтавщини.

Згодом стало відомо, що кілька ворожих цілей тримали курс безпосередньо на Кременчук. Близько 05:26 у місті пролунали вибухи.

Після цього в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив про влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

У результаті атаки постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. Найскладніша ситуація – у Лубенському районі, де без електропостачання залишилися 1471 побутовий і 119 юридичних абонентів.

Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС та бригади енергетиків – тривають аварійні та відновлювальні роботи.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста. Відомо, що загинуло три людини. Ще понад три десятки постраждали.

Згодом в ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.