07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19 серпня 2025, 07:15

Полтавщина під ракетною атакою: пошкоджено об'єкти енергетики, без світла – понад 1500 абонентів

19 серпня 2025, 07:15
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 19 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, з яких було випущено крилаті ракети

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що вже з 05:08 ракети фіксували в Харківській області – вони прямували у напрямку Полтавщини.

Згодом стало відомо, що кілька ворожих цілей тримали курс безпосередньо на Кременчук. Близько 05:26 у місті пролунали вибухи.

Після цього в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив про влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

У результаті атаки постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. Найскладніша ситуація – у Лубенському районі, де без електропостачання залишилися 1471 побутовий і 119 юридичних абонентів.

Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС та бригади енергетиків – тривають аварійні та відновлювальні роботи.

За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 18 серпня військові РФ завдали два удари по Запоріжжю. Росіяни цілились по критичній інфраструктурі міста. Відомо, що загинуло три людини. Ще понад три десятки постраждали.

Згодом в ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджена маршрутка, житлові будинки й цех одного із підприємств міста.

Полтавська область Полтавська ОВА війна атака ракета пошкодження енергетика відключення світла
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 16:39
Ворожий удар по Запоріжжю: троє загиблих, десятки поранених, серед них – підліток
18 серпня 2025, 14:05
Момент прицільного удару по житловому будинку в Харкові потрапив на відео
18 серпня 2025, 12:58
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
На Донеччині через російські обстріли загинули п'ятеро людей
19 серпня 2025, 08:43
У кожній громаді — поліцейський і рятувальник: план МВС
19 серпня 2025, 08:42
На Черкащині засудили російських агентів, які вчинили серію підпалів
19 серпня 2025, 08:27
Зустріч Зеленський-Трамп: ми входимо в довгий етап переговорів без будь-якого перемир'я
19 серпня 2025, 08:12
Росіяни пошкодили на Дніпропетровщині будинки і навчальний заклад, постраждав чоловік
19 серпня 2025, 08:12
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
19 серпня 2025, 07:58
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
19 серпня 2025, 07:55
Росіяни атакували пожежну частину у Костянтинівці: постраждали двоє рятувальників
19 серпня 2025, 07:50
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
19 серпня 2025, 07:45
Україна не повинна поступатися Донбасом у переговорах з РФ, – Мерц
19 серпня 2025, 07:39
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
