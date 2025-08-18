11:56  18 августа
В гостинице на Львовщине отравились 12 детей — их госпитализировали
08:53  18 августа
В Киеве взорвался камуфлированный автомобиль: водитель получил ранения
07:50  18 августа
На Кировоградщине мама случайно сбила свою 15-летнюю дочь: ребенок погиб
18 августа 2025, 16:39

В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя

18 августа 2025, 16:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Покровском направлении военный РФ расстрелял гражданского

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором в районе Родинского Покровского района военнослужащий РФ с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу.

"В дальнейшем он подошел к лежавшей на дороге жертве и, осмотрев ее, скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в начале августа в Донецкой области военный РФ расстрелял мирного жителя, пытавшегося эвакуироваться. Мужчина пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района.

Донецкая область война расстрел РФ мужчина
