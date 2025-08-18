В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
На Покровском направлении военный РФ расстрелял гражданского
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.
В одном из Telegram-каналов опубликовано видео, на котором в районе Родинского Покровского района военнослужащий РФ с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по гражданскому лицу.
"В дальнейшем он подошел к лежавшей на дороге жертве и, осмотрев ее, скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в начале августа в Донецкой области военный РФ расстрелял мирного жителя, пытавшегося эвакуироваться. Мужчина пытался эвакуироваться из поселка Удачное Покровского района.