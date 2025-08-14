В Полтаве временно закрывают детские сады: в чем причина

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Полтавской общине временно прекращают работу детских садов из-за того, что их подвалы не отвечают требованиям безопасности для укрытий. Хотя статус территории с высоким уровнем риска для общества установлен по меньшей мере с лета 2024 года, приостановку работы садов начали только теперь — со ссылкой на рекомендации ГСЧС

Об этом пишет интернет-издание "Новости Полтавщины", передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на данный момент в Полтаве закрыты уже три детсада — №21 "Бабочка", №20 "Ромашка" и №44 "Василька". Все они не имеют надлежащих укрытий, отвечающих требованиям для пребывания детей во время воздушной тревоги.

В горсовете объясняют, что раньше разрешали прятаться на первом этаже, но с обновлением карты безопасности от Министерства образования, а также согласно постановлениям Кабмина, обязательным стало укрытие в подвале или цокольном помещении.

Родители возмущены таким решением, ведь сады работали в течение трех лет войны, а теперь их закрывают. Они подали две петиции на сайте горсовета, чтобы не прекращать работу садов и разрешить укрываться на первом этаже за правилом "двух стен". Петиции уже набрали необходимое количество голосов, но власти до сих пор не изменили решения.

В Полтавской ОВА сообщили, что решение о закрытии принимают именно общины, а рекомендации ГСЧС носят рекомендательный характер. В области пока не зафиксировали подобных случаев массового закрытия садов из-за отсутствия укрытий.