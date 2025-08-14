07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
01:50  14 августа
В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
03:50  14 августа
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 08:36

В Полтаве временно закрывают детские сады: в чем причина

14 августа 2025, 08:36
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтавской общине временно прекращают работу детских садов из-за того, что их подвалы не отвечают требованиям безопасности для укрытий. Хотя статус территории с высоким уровнем риска для общества установлен по меньшей мере с лета 2024 года, приостановку работы садов начали только теперь — со ссылкой на рекомендации ГСЧС

Об этом пишет интернет-издание "Новости Полтавщины", передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на данный момент в Полтаве закрыты уже три детсада — №21 "Бабочка", №20 "Ромашка" и №44 "Василька". Все они не имеют надлежащих укрытий, отвечающих требованиям для пребывания детей во время воздушной тревоги.

В горсовете объясняют, что раньше разрешали прятаться на первом этаже, но с обновлением карты безопасности от Министерства образования, а также согласно постановлениям Кабмина, обязательным стало укрытие в подвале или цокольном помещении.

Родители возмущены таким решением, ведь сады работали в течение трех лет войны, а теперь их закрывают. Они подали две петиции на сайте горсовета, чтобы не прекращать работу садов и разрешить укрываться на первом этаже за правилом "двух стен". Петиции уже набрали необходимое количество голосов, но власти до сих пор не изменили решения.

В Полтавской ОВА сообщили, что решение о закрытии принимают именно общины, а рекомендации ГСЧС носят рекомендательный характер. В области пока не зафиксировали подобных случаев массового закрытия садов из-за отсутствия укрытий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война детский сад ГСЧС Полтавская область дети укрытия подвальное помещение
В Покровске остаются более 1300 гражданских: эвакуация возможна только при поддержке ВСУ
14 августа 2025, 07:12
В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в 14 населенных пунктах
13 августа 2025, 15:07
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
Криминальный дуэт в Хмельнитчине: мать и дочь обчистили дом пенсионерки
14 августа 2025, 10:40
В Киевской области поезд насмерть сбил женщину
14 августа 2025, 10:29
В Луцке спасли женщину, которая пыталась покончить с собой
14 августа 2025, 10:23
Закладки по Киеву: 23-летнего "наркодельца" поймали с психотропами в лесу
14 августа 2025, 09:51
В Харьковской области две женщины пытались потушить пожар: одна из них погибла
14 августа 2025, 09:43
Полиция показала последствия российских атак на Харьковщине: есть погибший и раненая
14 августа 2025, 09:33
Россияне ударили ракетами по селу на Сумщине: повреждены дома, ранены мужчина и ребенок
14 августа 2025, 09:25
Силы ПВО ночью обезвредили 24 из 45 дронов, которыми россияне атаковали Украину
14 августа 2025, 09:10
Стрельба возле многоэтажки в Запорожье: нападавшие в балаклавах ранили мужчину
14 августа 2025, 08:59
Украина получила 136 тысяч доз вакцины против дифтерии, коклюша и столбняка
14 августа 2025, 08:53
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »