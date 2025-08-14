У Полтаві тимчасово закривають дитячі садки: в чому причина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтавській громаді тимчасово припиняють роботу дитячих садків через те, що їхні підвали не відповідають вимогам безпеки для укриттів. Хоча статус території з високим рівнем ризику для громади встановлено щонайменше з літа 2024 року, призупинення роботи садків почали лише тепер — з посиланням на рекомендації ДСНС

Про це пише інтернет-видання "Новини Полтавщини", передає RegioNews.

Зазначається, що станом на зараз у Полтаві закрито вже три дитсадки — №21 "Метелик", №20 "Ромашка" та №44 "Волошка". Усі вони не мають належних укриттів, які б відповідали вимогам для перебування дітей під час повітряної тривоги.

У міськраді пояснюють, що раніше дозволяли ховатися на першому поверсі, але з оновленням мапи безпеки від Міністерства освіти, а також відповідно до постанов Кабміну, обов'язковим стало укриття в підвалі або цокольному приміщенні.

Батьки обурені таким рішенням, адже садки працювали упродовж трьох років війни, а тепер їх закривають. Вони подали дві петиції на сайті міськради, щоби не припиняти роботу садків і дозволити ховатися на першому поверсі за правилом "двох стін". Петиції вже набрали необхідну кількість голосів, але влада досі не змінила рішення.

У Полтавській ОВА повідомили, що рішення про закриття ухвалюють саме громади, а рекомендації ДСНС мають дорадчий характер. В області наразі не зафіксували подібних випадків масового закриття садків через відсутність укриттів.