Дважды отстраненный от должности Александр Мамай снова хочет стать мэром Полтавы, — СМИ

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В полтавских медиа появилась информация, что бывший мэр Полтавы Александр Мамай хочет снова побороться за этот пост на ближайших выборах.

Об этом сообщает издание "Полтавщина" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По данным издания, Мамай планирует идти на выборы мэра Полтавы от партии "Батькивщина".

Сам Белашов, по данным издания, планирует баллотироваться в Верховную Раду Украины.

Как известно, Александр Мамай трижды был мэром Полтавы, дважды он был вынужден досрочно завершить полномочия из-за отстранения.

Отметим, что в августе текущего года Благотворительный фонд Александра Мамая проводил раздачу наборов первоклассников. А сам Мамай тогда выразил "100% уверенность", что ему удастся вернуться на должность городского головы через суд.

Напомним, что 2 марта 2023 года ВАКС вынес приговор Полтавскому городскому голове Александру Мамаю, признавшему свою вину в коррупционных действиях по так называемому "делу домохозяек". Суд лишил Мамая свободы на 5 лет с испытательным сроком в год и соответственно на год отстранил его от должности.

В исполнение приговора суда Александра Мамая уволили с должности городского головы Полтавы в апреле 2023 года.

В марте 2024 Киевский районный суд Полтавы освободил Александра Мамая от основного наказания: годового испытательного срока с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Срок испытания, установленный для Александра Мамая, истек 2 марта этого года.

Ранее стало известно, что Мамай добивается через суд восстановления в должности.

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