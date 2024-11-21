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Инцидент произошел 20 ноября около 15:30 в одной из общеобразовательных школ Полтавы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Во время перерыва 12-летний ученик распилил перечный баллончик.

Ювенальные полицейские провели с ребенком превентивную работу, а на родителей составили административный протокол.

Напомним, 21 октября в Одессе в школе во время воздушной тревоги умерла 13-летняя девочка. Ребенку стало плохо, когда она с педагогами и другими учениками спускалась в укрытие.