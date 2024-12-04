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04 грудня 2024, 11:19

Двічі відсторонений від посади Олександр Мамай знову хоче стати мером Полтави, — ЗМІ

04 грудня 2024, 11:19
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У полтавських медіа з'явилася інформація, що колишній мер Полтави Олександр Мамай хоче знову поборотися за цю посаду на найближчих виборах

Про це повідомляє видання "Полтавщина" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними видання, Мамай планує йти на вибори мера Полтави від партії "Батьківщина". Таку пропозицію він нібито отримав від керівника фракції "Батьківщина" в обласній раді Сергія Бєлашова.

Сам Бєлашов, за даними видання, планує балотуватися до Верховної Ради України.

Як відомо, Олександр Мамай тричі був мером Полтави, двічі він був змушений достроково завершити повноваження через відсторонення.

Зазначимо, що у серпні цього року Благодійний фонд Олександра Мамая проводив роздачу наборів першокласників. А сам Мамай тоді висловив "100-відсоткову впевненість", що йому вдасться повернутися на посаду міського голови через суд.

Нагадаємо, що 2 березня 2023 року ВАКС виніс вирок Полтавському міському голові Олександру Мамаю, який визнав свою вину у корупційних діях у так званій "справі домогосподарок". Суд позбавив Мамая волі на 5 років з іспитовим терміном на рік і відповідно на рік відсторонив його від посади.

На виконання вироку суду Олександра Мамая звільнили з посади міського голови Полтави у квітні 2023 року.

У березні 2024 року Київський районний суд Полтави звільнив Олександра Мамая від основного покарання: річного іспитового строку з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Термін випробування, встановлений для Олександра Мамая, закінчився 2 березня цього року.

Раніше стало відомо, що Мамай добивається через суд поновлення на посаді.

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