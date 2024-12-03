Я тебе сейчас глаз выколю ручкой: в Полтаве работник ТЦК угрожал военнообязанному

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В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) произошел конфликт между военнообязанным и военнослужащим из-за решения военно-врачебной комиссии (ВВК) о пригодности к службе. Сотрудник центра угрожал мужчине выколоть глаз ручкой

Полтавский областной ТЦК и СП отреагировал на конфликт на своей официальной странице Facebook, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что военнообязанный решением ВВК был признан годным к военной службе. Ссылаясь на слабое зрение мужчина был не согласен с решением ВВК и пытался убедить председателя ВВК и всех присутствующих в своей непригодности к военной службе.

Полтавчанину пытались вежливо объяснить, что недостатки его зрения учли, но в соответствии с 402 Приказом Министерства обороны Украины он пригоден. Отмечается, что разъяснения не дали положительного эффекта – мужчина шел на конфронтацию и препятствовал работе ВВК. В результате военнослужащий ТЦК и СП начал повышать голос и применять ненормативную лексику. К тому же, он угрожал выколоть глаз ручкой военнообязанному с близорукостью -6 диоптрий.

"Руководство Полтавского областного ТЦК и СП всячески осуждает общение в подобном русле, однако в то же время понимает, что к таким действиям наших военных часто провоцируют сами граждане", - говорится в сообщении.

По данному факту было назначено служебное расследование.

"Военнослужащие должны постоянно быть образцом высокой культуры, беречь военную честь, уважать достоинство других людей, обязаны всегда помнить, что по их поведению судят не только о них, но и о Вооруженных Силах Украины в целом – статья 49 Устава внутренней службы. Вооруженных Сил Украины", - добавили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Ранее в Полтавской области в помещении ТЦК повесился мужчина.

Напомним, в Винницкой области мужчина напал с ножом на военного в ТЦК. Потерпевшего госпитализировали.