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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 августа 2020, 08:36 7

Вандал, разгромивший въезд на Труханов остров, объяснил мотивы своего поступка

03 августа 2020, 08:36 7
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Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Фото: скриншот видео
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Злоумышленник, который 1 августа разбил оборудование системы пропуска на Труханов остров в Киеве, заявил, что по его мнению, эта система установлена ​​незаконно.

Об этом сообщает Нацполиция города Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, злоумышленнику не понравилась система ограничения доступа авто и контроля скорости, он считает, что она установлена ​​незаконно.

Полицейские также установили, что правонарушитель - житель Киевской области 1995 года рождения. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганские действия.

Также стало известно, что во время акта вандализма мужчина был пьян.

Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство", вандалу грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, полиция задержала вандала, который разбил въезд на Труханов остров и нанес ущерб на сумму в 300 тысяч гривен.

Киев вандализм убытки Виталий Кличко инфраструктура полиция
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