На Закарпатье в результате ДТП двое человек погибли и еще двое попали в больницу
В результате ДТП, которое произошло в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области, погибли водитель легковушки и один из пассажиров автомобиля.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области, передает RegioNews.
Еще двое мужчин, которые находились в авто, были госпитализированы в больницу.
По данным правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf" не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом.
В результате ДТП 24-летний водитель, житель пгт Ясиня и 23-летний житель села Лазещина, погибли на месте аварии. Еще двух пассажиров авто в возрасте 25 и 28 лет, госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
По факту нарушения правил дорожного движения в полиции начали следствие, автомобиль поместили на штрафплощадку.
По делу в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, по результатам которых правоохранители должны установить все обстоятельства ДТП", - добавили в полиции.
Напоминим, на Прикарпатье пьяный полицейский за рулем сбил двух велосипедистов и скрылся с места ДТП, пострадавших доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.