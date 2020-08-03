На Закарпатье в результате ДТП двое человек погибли и еще двое попали в больницу

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии

Фото: Нацполиция

В результате ДТП, которое произошло в селе Лазещина Раховского района Закарпатской области, погибли водитель легковушки и один из пассажиров автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

Еще двое мужчин, которые находились в авто, были госпитализированы в больницу.

По данным правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля "Volkswagen Golf" не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом.

В результате ДТП 24-летний водитель, житель пгт Ясиня и 23-летний житель села Лазещина, погибли на месте аварии. Еще двух пассажиров авто в возрасте 25 и 28 лет, госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

По факту нарушения правил дорожного движения в полиции начали следствие, автомобиль поместили на штрафплощадку.

По делу в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, по результатам которых правоохранители должны установить все обстоятельства ДТП", - добавили в полиции.

Напоминим, на Прикарпатье пьяный полицейский за рулем сбил двух велосипедистов и скрылся с места ДТП, пострадавших доставили в больницу с легкими телесными повреждениями.