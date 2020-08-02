300 тысяч убытков: вандал разбил въезд на Труханов остров

Друзья! Снова случай вандализма в столице. Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров человек варварски разбил оборудование автоматической системы. В частности, стрелу и гидравлическую станцию шлагбаума, светофор, две камеры, контроллер боларда и другие технические средства. Материальные убытки вследствие поврежденного муниципального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением системы. Личность разрушителя установили, его задержала полиция. И я лично проконтролирую, чтобы это дело дошло до суда. Чтобы киевляне занимались спортом, активно и безопасно отдыхали, мы установили систему ограниченного доступа для автомобилей и контроля скорости на Трухановом острове. Сегодня на авто на Труханов могут заезжать работники спортивных баз, что расположены на острове, спортсмены, которые там тренируются, и коммунальные службы. Если они нарушают скоростной режим, это фиксируют камеры наблюдения и авто лишается права доступа на Труханов остров. Для автомобилей горожан, приезжающих отдыхать, обустроили парковку. Мы работаем, чтобы Киев становился краше, а жизнь его жителей - комфортнее. Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за средства общины и общины столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия. Тогда будут думать, стоит "самоутверждаться" таким способом.