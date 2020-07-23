СБУ разоблачила преступников, которые терроризировали три области

Так называемая "банда Князя" грабила и убивала на Харьковщине, Полтавщине и Днепропетровщине

Так называемая "банда Князя" грабила и убивала на Харьковщине, Полтавщине и Днепропетровщине

Служба безопасности Украины разоблачила на Харьковщине мощную организованную преступную группировку, известную по криминальному прозвищу его лидера «Князя».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Группировка длительное время занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Ее создал ранее судимый за убийство гражданин. Банда имела четкую структуру и специализировалась на различных тяжких преступлениях, в частности экономического и насильственного характера. В состав ОПГ входили в том числе бывшие правоохранители. Группировки имело значительное влияние на представителей органов местной власти.

Четверо лидеров и активных участников ОПГ были задержаны 23 июля.

В целом действия злоумышленников квалифицируются по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 187 (разбой), 189 (вымогательство) и 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Начато уголовное производство. Сейчас задержанные доставлены к следователям для составления процессуальных документов и уведомления о подозрениях в совершении преступлений.

По местам жительства и пребывания участников группировки были проведены 27 обысков. В результате следственных действий правоохранители изъято почти 8,4 млн грн, около $170 тысяч и 40 тысяч евро, черновые записи, свидетельствующие о масштабне преступной деятельности, средства связи, оружие и боеприпасы разных видов.

СБ Украины проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за рубежа. Также следователи изучают материалы, которые могут связывать противоправную деятельность группировки "Князя" с другими резонансными преступлениями в регионе.

Напомним, в тарвні в Одесской области правоохранители "зачистили" банду Румына .