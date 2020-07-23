"Луцкий террорист" не будет подавать апелляцию
Покидая зал суда Кривош призвал ждать "продолжения перформанса "Антисистема"
Покидая зал суда Кривош призвал ждать "продолжения перформанса "Антисистема"
Максим Кривош будет сидеть под стражей без права на залог до 18 сентября.
Адвокат Максима Кривоша проинформировал журналистов, что апелляцию на решение суда не будет подавать, поскольку это противоречит желанию его клиента, сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
Сам Кривош, покидая зал суда, призвал всех ждать "продолжения перформанса "Антисистема":
Я всех прошу ждать продолжения перформанса "Антисистема", - сказал Кривош перед тем, как охранники вывели его из зала суда.
Напомним, сегодня суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 суток. В суде Максим Кривош рассказал, почему отпустил заложников.
Суд арестовал "луцкого террориста" Максима Кривоша на 60 сутокВсе новости »
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