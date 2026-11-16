На Прикарпатье исчез турист из Днепра: поиски продолжаются вторые сутки

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В Ивано-Франковской области спасатели разыскивают 31-летнего жителя Днепра, заблудившегося во время восхождения к озеру Несамовите

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По информации спасателей, мужчина пропал еще 13 ноября около 18:00.

На следующий день, 14 ноября, мать сообщила об исчезновении и обратилась за помощью. С тех пор связь с туристом отсутствует, а его местонахождение неизвестно.

Поиски затрудняют погодные условия в высокогорье. Там наблюдаются сильный ветер, понижение температуры воздуха до -4°C и оледенение склонов.

К поисковой операции привлекли четырех горных спасателей из Ворохты на двух единицах техники, а также мобильно-оперативную группу ГСЧС.

Спасатели уже обследовали 25 гектаров лесной местности и 26,2 километра троп и лесных дорог. С помощью беспилотника дополнительно осмотрели 18 км территории.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, недавно 26-летний турист из Винницкой области заблудился во время подъема на Говерлу из-за ухудшения погодных условий. Мужчина сильно замерз и обратился за помощью к спасателям. Поиски продолжались четыре часа.