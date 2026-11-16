20:20  15 ноября
Отключение света 16 ноября: в Укрэнерго назвали графики
10:42  16 ноября
На Днепропетровщине таксист сливал россиянам позиции ВСУ
11:36  16 ноября
Во Львовской области "Жигули" столкнулись с автопоездом: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2026, 11:59

На Прикарпатье исчез турист из Днепра: поиски продолжаются вторые сутки

16 ноября 2026, 11:59
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской области спасатели разыскивают 31-летнего жителя Днепра, заблудившегося во время восхождения к озеру Несамовите

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По информации спасателей, мужчина пропал еще 13 ноября около 18:00.

На следующий день, 14 ноября, мать сообщила об исчезновении и обратилась за помощью. С тех пор связь с туристом отсутствует, а его местонахождение неизвестно.

Поиски затрудняют погодные условия в высокогорье. Там наблюдаются сильный ветер, понижение температуры воздуха до -4°C и оледенение склонов.

К поисковой операции привлекли четырех горных спасателей из Ворохты на двух единицах техники, а также мобильно-оперативную группу ГСЧС.

Спасатели уже обследовали 25 гектаров лесной местности и 26,2 километра троп и лесных дорог. С помощью беспилотника дополнительно осмотрели 18 км территории.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, недавно 26-летний турист из Винницкой области заблудился во время подъема на Говерлу из-за ухудшения погодных условий. Мужчина сильно замерз и обратился за помощью к спасателям. Поиски продолжались четыре часа.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спасатели ГСЧС Озеро Ивано-Франковская область турист
На Прикарпатье женщина из-за ревности напала на мужчину со шваброй
11 ноября 2026, 17:40
На Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево: девушка погибла
11 ноября 2026, 12:33
На Прикарпатье сын до смерти избил 75-летнюю мать: мужчину взяли под стражу
10 ноября 2026, 15:57
Все новости »
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
В Киеве 22-летний парень во время застолья чуть не зарезал товарища
16 ноября 2026, 15:21
Удар по Полтавщине: произошел масштабный пожар
16 ноября 2026, 14:55
Каллас призвала не обсуждать требования Кремля без прекращения огня
16 ноября 2026, 14:38
На Днепропетровщине делец за 12 тысяч торговал инвалидностью
16 ноября 2026, 14:25
Двое погибших и четверо раненых: Россия атаковала предприятия в Чернигове
16 ноября 2026, 14:13
Украина получит почти 8 млрд евро от ЕС: согласовали самый большой транш
16 ноября 2026, 13:50
Украина десятилетиями ослабляла свою обороноспособность, а теперь зависит от Запада
16 ноября 2026, 13:17
Россияне ударили по Балаклее: один человек погиб, четверо ранены
16 ноября 2026, 13:10
В Херсонской области россияне атаковали мужчину на мопеде: он погиб
16 ноября 2026, 12:57
Смертельное ДТП в Одесской области: перевернулся грузовик с цистерной
16 ноября 2026, 12:38
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все публикации »
Остап Дроздов
Виктор Андрусив
Юрий Касьянов
Все блоги »