Фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Лужанка" пограничники и таможенники обнаружили у пассажира рейсового автобуса незадекларированные драгоценности и камни

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Автобус прибыл в Украину. Во время таможенного контроля житель Ивано-Франковской области задекларировал золотые и серебряные изделия, посуду и позолоченные часы.

Однако поведение мужчины вызывало у пограничников сомнения в полноте декларации. Во время углубленного осмотра среди его вещей нашли более 4 кг металлических изделий, похожего на серебро, несколько изделий из желтого металла и более 70 камней, внешне напоминающих рубины, сапфиры, танзаниты, аметисты и бриллианты.

Обнаруженные предметы не были указаны в декларации.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Окончательная стоимость предметов будет установлена после экспертизы.

Напомним, ранее на границе Львовской области таможенники изъяли партию коллекционных монет: китайские драконы и серебро памяти Папы Римского.