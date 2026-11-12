Наводил российские удары из-за Google Maps: жителя Краматорска приговорили к 15 годам

Фото: Донецкая областная прокуратура

Жителя Краматорска, который передавал российскому военному координаты расположение украинских защитников и помогал наводить вражеские удары, приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает RegioNews .

Как доказали в суде, в апреле 2026 года 53-летний Краматорский безработный житель начал общаться в Telegram с военнослужащим вооруженных сил РФ. Из-за пророссийских взглядов мужчина согласился сотрудничать с врагом и даже отказался от предложенного денежного вознаграждения.

В течение следующих трех месяцев он почти каждый день обсуждал с российским куратором оперативную ситуацию в Краматорске и окрестных населенных пунктах.

В частности, осужденный направил пять текстовых сообщений со скриншотами Google Maps, на которых обозначил места дислокации украинских военных. Переданные данные касались расположения личного состава и военного транспорта сил обороны.

Кроме того, мужчина сообщал российскому военному об огневых позициях украинских защитников, в том числе реактивных систем залпового огня, а также отчитывался о движении беспилотников над городом.

Во время переписки куратор сообщил агенту, что благодаря переданным им координатам российские военные совершили атаку.

Суд признал мужчину виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Ему назначили 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители разоблачили 36-летнего военнослужащего десантно-штурмового батальона , который, по данным следствия, передавал российским спецслужбам информацию о расположении подразделений Сил обороны Украины.