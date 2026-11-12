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12 ноября 2026, 19:13

Пьяный водитель столкнулся с двумя авто в Киеве

12 ноября 2026, 19:13
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Фото: скриншот с видео
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В Печерском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen и Skoda. Виновник аварии имел признаки алкогольного опьянения. Проверка на приборе Драгер показала 2,66 промилле алкоголя

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, передает RegioNews.

Прибывшие на место аварии патрульные установили, что никто из участников ДТП не пострадал. В ходе общения с вероятным виновником инспекторы заметили у него явные признаки опьянения.

Человек прошел осмотр на месте с помощью прибора Драгер. Результат составил 2,66 промилле.

Водителя отстранили от управления транспортным средством. На него составили административные материалы:

  • протокол по ст. 124 КУоАП — нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП;

  • протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии опьянения;

  • постановление по ч. 1 ст. 126 КУоАП – управление автомобилем без страхового полиса.

Напомним, ранее в Ровенской области автобус с 60 пассажирами столкнулся с лошадьми . Пострадали два человека, лошади погибли на месте ДТП.

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