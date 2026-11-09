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09 ноября 2026, 13:54

Пропустил все заседания за 2025 год: нардеп Куницкий вернулся в Украину

09 ноября 2026, 13:54
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, более двух лет находившийся за границей, вернулся в Украину. Парламентарий уже был замечен в Верховной Раде

Информацию о возвращении нардепа сообщила Ольга Василевская-Смаглюк, передает RegioNews.

По данным СМИ, Куницкий вернулся в Украину в минувшие выходные. Предварительно он приехал из Канады.

Напомним, в сентябре 2024 года Александр Куницкий выехал из Украины в служебную командировку в США, которая должна была длиться неделю. Его целью было углубление межпарламентского сотрудничества. Однако после завершения командировки нардеп не вернулся.

Согласно официальным декларациям, с октября 2024 года Куницкий бесплатно проживал в Канаде в квартире площадью 43 квадратных метра, принадлежащей иностранной гражданке.

В 2025 году депутат пропустил все заседания Верховной Рады. Из-за отсутствия на пленарных заседаниях ему не начисляли и не выплачивали депутатскую заработную плату.

Несмотря на продолжительное пребывание за границей, Куницкий сохранил депутатский мандат. Для его прекращения необходимые предусмотренные законом основания и соответствующая процедура.

В октябре 2025 года Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против Куницкого из-за его высказываний в адрес коллеги Алексея Гончаренко.

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