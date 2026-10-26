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Офис Генпрокурора направил в НАБУ копии документов от общественной организации "Центр противодействия коррупции" о возможных противоправных действиях главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщила руководительница управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гаевская-Ковбасюк, передает RegioNews.

По ее словам, материалы передали в НАБУ, поскольку изложенные в обращениях обстоятельства уже являются предметом расследования уголовного производства, осуществляемого бюро.

В то же время в ЦПК заявили, что исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский не внес в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения о возможном преступлении народного депутата.

По информации организации, Офис генпрокурора в ответе указал, что изложенные в обращении обстоятельства уже расследуют, поэтому документы передали в НАБУ. В то же время, в ЦПК утверждают, что получили от бюро ответ, согласно которому полномочия вносить в ЕРДР информацию о возможном коррупционном преступлении народного депутата имеет исключительно генеральный прокурор.

В общественной организации отмечают, что без соответствующего решения исполняющего обязанности генпрокурора детективы НАБУ не могут начать расследование по Арахамии.

В ЦПК заявили, что обжалуют в суде бездействие в.и.о. генпрокурора Антона Ковальского.

Напомним, 19 октября Центр противодействия коррупции обратился к в.и.о. генпрокурора с заявлением о председателе фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии по делу о "конвертах" для депутатов за голосование в парламенте.

В декабре 2025 года в Украине разоблачили организованную преступную группу, в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Среди подозреваемых – заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Кисель. Кроме того, подозрения в этом резонансном деле объявлены нескольким нардепам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко, а круг фигурантов может расшириться.

Как отмечается в судебных постановлениях Высшего антикоррупционного суда, организованную группу возглавлял народный депутат из руководства фракции "Слуга народа". По данным суда, в конце 2025 года этот депутат мог получить 85 тысяч долларов неправомерной выгоды, которые впоследствии могли распределить между другими парламентариями за голосование.

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