В Киевской области женщину сбили насмерть

Фото: Нацполиция

Авария произошла на автодороге Киев – Вышгород – Десна в направлении столицы. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 47-летний водитель BMW 525d наехал на пешеходку. В результате полученных травм 79-летняя женщина погибла на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - говорят в полиции.

Напомним, в Черкассах 60-летняя женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-2104, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу.