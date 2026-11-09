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Верховная Рада поддержала создание Космических сил в составе ВСУ
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09 ноября 2026, 14:42

Верховная Рада поддержала создание Космических сил в составе ВСУ

09 ноября 2026, 14:42
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Верховная Рада поддержала за основу законопроект №13255, предусматривающий создание Космических сил в составе Вооруженных сил Украины

Об этом сообщила пресс-служба ВР в Telegram, передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

Документ предполагает развитие космических технологий для усиления обороноспособности государства. В частности, речь идет о создании собственной системы раннего предупреждения о запуске вражеских ракет, а также о разработке средств противодействия таким атакам.

Кроме того, законопроект предусматривает формирование национальной системы защищенной спутниковой связи для нужд сектора безопасности и обороны.

Напомним, 26 октября Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 29 января 2027 года.

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