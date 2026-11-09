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09 ноября 2026, 13:44

В Ровенской области двое детей попали в больницу из-за угарного газа

09 ноября 2026, 13:44
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В городе Дубно Дубенского района три человека отравились угарным газом. Среди пострадавших – двое несовершеннолетних детей 2011 и 2016 годов рождения

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Ровенской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 8 ноября около 12:30 в одной из квартир многоквартирного дома.

Всех троих пострадавших в состоянии средней тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Дубенской городской больницы. Предварительный диагноз – отравление угарным газом.

По предварительной информации, причиной инцидента стало нарушение правил эксплуатации газового котла. Пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Напомним, ранее в Черкасской области из-за угарного газа отравились четыре человека. В частности, в городе Каменка пострадала 64-летняя женщина. Причиной была неисправность печного отопления. Женщину госпитализировали медики. Другой случай произошел в селе Студенец.

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ГСЧС дети Ровенская область больница угарный газ несовершеннолетние
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