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09 ноября 2026, 10:50

ВАКС требует доставить Коломойского в суд: конвой дважды отказывался

09 ноября 2026, 10:50
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Фото: ЦПК
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Высший антикоррупционный суд обязал работников следственного изолятора доставить бизнесмена Игоря Коломойского на судебное заседание для личного участия

Об этом сообщила пресс-служба ЦПК, передает RegioNews.

Отмечается, что представители СИЗО обратились в ВАКС с ходатайством о проведении закрытого судебного заседания или участии Коломойского в режиме видеоконференции.

Однако прокурор и сторона защиты возражали против таких предложений. Они считают, что причины отказа в доставлении бизнесмена в суд неконкретизированы и необоснованны.

В этой связи суд обязал работников СИЗО обеспечить личное присутствие Коломойского на заседании.

Ранее конвой уже дважды отказывался привозить его в суд, ссылаясь на угрозу жизни и здоровью.

Коломойского должны доставить в Высший антикоррупционный суд сегодня, 9 ноября, в 11.00.

Дела Коломойского: от подозрений до судебных решений

2 сентября 2024 года Коломойскому были вручены подозрения по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Позже он получил еще два подозрения по выводу из "ПриватБанка" 15 млрд грн.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому содержание под стражей с альтернативой залогу 3,7 млрд грн до 26 января 2025 года. Впоследствии суд оставил его под стражей еще на два месяца, до 25 апреля, снизив залог до 2,4 млрд грн.

Апелляционный суд Высшего антикоррупционного суда закрыл производство НАБУ по Коломойскому, сославшись на "правки Лозового".

Уже 6 мая 2025 года ему продлили меру пресечения по делу о заказном убийстве юриста Сергея Карпенко. По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Кроме того, адвокаты бизнесмена неоднократно ходатайствовали об изменении меры пресечения. 29 августа судом была отменена мера пресечения по одному из дел. Речь идет о залоге в размере 1,877 миллиарда гривен. Однако бизнесмен остался в СИЗО, поскольку есть мера пресечения по другому делу.

Очередное судебное заседание по делу Игоря Коломойского было неожиданно упразднено – официальной причиной назвали болезнь судьи, хотя никаких подробностей о состоянии здоровья не разглашали.

8 декабря Коломойский обещал сделать громкие заявления для журналистов, но не доехал до суда из-за якобы сломанного транспорта. Отмечалось, что он якобы владеет информацией о коррупции президента Украины Владимира Зеленского и его окружении.

Позже он опубликовал сообщение, в котором отметил, что КГБ завербовало Зеленского еще 20 лет назад.

В январе 2026 года он не прибыл на заседание ВСК, посвященное правонарушениям в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Все из-за угрозы покушения на его жизнь, которая планировалась на момент его транспортировки на заседание.

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