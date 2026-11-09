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09 ноября 2026, 14:55

Российский FPV-дрон ударил по автомобилю в Николаевской области: есть раненые

09 ноября 2026, 14:55
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Николаевской области в результате атаки российского FPV-дрона на автомобиль пострадали три человека. Двое из них попали в больницу

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, передает RegioNews.

Атака произошла днем 9 ноября в селе Парутино Куцурубской общины. Российские военные направили FPV-дрон на гражданский автомобиль.

В результате удара пострадали 57-летний мужчина и две женщины в возрасте 54 и 51 год.

Мужчину и 54-летнюю женщину в состоянии средней тяжести госпитализировали. Еще одной пострадавшей, 51-летней женщине медицинскую помощь оказали на месте. В дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в ночь на 9 ноября РФ атаковала Украину 317 ударными БпЛА типа Shahed (105 из них – реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 31 локацию.

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Николаевская область FPV-дрон авто атака российская армия раненые
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