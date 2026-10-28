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28 октября 2026, 12:37

Зарплаты чиновников до 80 тысяч гривен: Рада не поддержала ограничения

28 октября 2026, 12:37
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Фото: Reuters
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Верховная Рада 28 октября не поддержала поправку к проекту государственного бюджета на 2027 год, которая предусматривала ограничение зарплат должностных лиц до 80 тысяч гривен в месяц

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Экономическую правду".

За поправку №1003 проголосовали 157 народных депутатов из 226 необходимых. Ранее ее тоже не поддержал парламентский бюджетный комитет.

Предложение предусматривало установление максимальной месячной зарплаты на уровне 80 тысяч гривен для работников органов государственной власти, местного самоуправления и бюджетных учреждений.

Ограничения должны распространяться на народных депутатов, судей, в частности Конституционного Суда, членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей, прокуроров и работников Национального банка Украины.

В то же время зарплатный потолок не касался лиц, участвующих в обороне Украины и отпоре российской агрессии. Окончательный перечень должностей, на которые распространялось бы ограничение, должен был определить Кабинет Министров.

Целью поправки было сокращение бюджетных расходов.

Напомним, ранее премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все первоочередные расходы. В то же время, по его словам, этих мер недостаточно.

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