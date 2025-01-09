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09 января 2025, 23:40

Стало известно, получает ли зарплату в Верховной Раде беглый нардеп Куницкий

09 января 2025, 23:40
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Народному депутату Александру Куницкому, который осенью прошлого года предположительно уехал из Украины, с конца сентября не начисляется заработная плата в связи с его отсутствием на работе

Об этом стало известно из ответа Верховной Рады на запрос народных депутатов Алексея Гончаренко и Ирины Геращенко, передает RegioNews.

В то же время, помощники-консультанты нардепа получали зарплату в соответствии с действующим законодательством Украины.

В документе, отправленном народным депутатам от руководства Верховной Рады, не указывается, по каким причинам Куницкий не посещал пленарные заседания парламента.

Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация, что нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся в Украину.

Отметим, что 12 сентября житель Киева обратился в полицию и сообщил, что его избил народный депутат в центре столицы. Впоследствии выяснилось, что речь идет о Куницком. Сам нардеп заявил, что к нему подъехал мужчина на самокате и начал "провоцировать дебильными вопросами", а в полицию обратился, чтобы "хайпонуть".

В октябре 2023 года нардеп избил человека вместе с еще одним депутатом Артемом Дмитруком. Впоследствии генпрокурор начал уголовное производство.

Слуга народа Верховная Рада депутат Куницкий Александр
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