Скандально известный нардеп от "Слуги народа" был найден в Канаде
Народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий подал декларацию за 2025 год, в которой показал, что проживает в Канаде
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на реестр деклараций.
Согласно декларации, он безвозмездно пользуется квартирой площадью 43 кв. м в Канаде, принадлежащей иностранцу Иону Тьяну.
Это жилье Куницкий использует с октября 2024 (между прочим, в декларации за 2024 год нардеп не указывал канадскую недвижимость).
Напомним, нардеп Куницкий осенью 2024 года уехал в заграничную командировку и не вернулся. Через год Генпрокуратура открыла дело против Куницкого из-за угроз нардепа Гончаренко.
Миндич подал в суд на нардепа ЖелезнякаВсе новости »
09 марта 2026, 15:19Трамп снова обвинил Зеленского в нежелании завершать войну
05 марта 2026, 19:58Депутат от "Слуги народа", которого пытались мобилизовать в Днепре, обвинил ТЦК в похищении людей
28 февраля 2026, 09:18
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
В Украину идет потепление до +17
09 марта 2026, 18:03В Днепре отправили за решетку женщину, которая готовила теракт
09 марта 2026, 17:35Резкое повышение цен на топливо требует антикризисных мер
09 марта 2026, 17:31Патриарх Филарет был госпитализирован: в ПЦУ призвали молиться
09 марта 2026, 16:59На войне погиб командир 39-й бригады тактической авиации
09 марта 2026, 16:33Захватили на БТР и держали в наручниках 28 часов: появились подробности задержания украинских инкассаторов в Венгрии
09 марта 2026, 16:04Туристический сезон на Хортице: какие ограничения действуют и почему
09 марта 2026, 15:57Экс-чиновников Укрзализныци будут судить за коррупцию на закупке трансформаторов во время войны
09 марта 2026, 15:50"Работники банка" атакуют: на Прикарпатье аферисты выманили у людей десятки тысяч гривен
09 марта 2026, 15:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все блоги »