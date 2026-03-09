Скандально известный нардеп от "Слуги народа" был найден в Канаде

иллюстративное фото: из открытых источников

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Куницкий подал декларацию за 2025 год, в которой показал, что проживает в Канаде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на реестр деклараций.

Согласно декларации, он безвозмездно пользуется квартирой площадью 43 кв. м в Канаде, принадлежащей иностранцу Иону Тьяну.

Это жилье Куницкий использует с октября 2024 (между прочим, в декларации за 2024 год нардеп не указывал канадскую недвижимость).

Напомним, нардеп Куницкий осенью 2024 года уехал в заграничную командировку и не вернулся. Через год Генпрокуратура открыла дело против Куницкого из-за угроз нардепа Гончаренко.