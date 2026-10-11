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11 октября 2026, 11:13

Республиканцы США раскритиковали энергетические договоренности Трампа с Путиным

11 октября 2026, 11:13
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Фото: АР
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Ряд республиканцев в обеих палатах Конгресса США раскритиковали договоренность президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного горючего на мировой рынок. Они предостерегают, что ослабление санкций позволит России получать дополнительные доходы для продолжения войны против Украины

Об этомсообщает The Hill, передает RegioNews .

Сенатор-республиканец от Луизианы Джон Кеннеди заявил, что поддерживает стремление Трампа снизить цены на горючее, однако выступает против разрешения России экспортировать дизель.

"Владимир Путин - палач. Он палач собственного народа. И он палач добропорядочного народа Украины. Он никогда не будет нашим другом. Президент делает все возможное, чтобы снизить цены на дизельное топливо. Но знаете, что именно приведет к снижению цен на дизель? Конец войны в Иране", - заявил Джон Кеннеди.

Сенаторша-республиканка от Аляски Лиза Меркавски также раскритиковала решение разрешить России зарабатывать на экспорте дизельного горючего. По ее мнению, Трамп должен использовать предусмотренные санкционным законодательством полномочия, чтобы ограничить российские доходы.

"Мы сможем обсудить возвращение России на мировые энергетические рынки после завершения войны, но пока нам нужно перекрыть все помогающие ей источники", — подчеркнула Лиза Меркавски.

Между тем, в субботу, 10 октября, член Палаты представителей от Пенсильвании, республиканец Брайан Фицпатрик представил двухпартийный законопроект под названием "Акт Рональда Рейгана: мир через силу". По словам конгрессмена, инициатива должна заблокировать возможность отмены санкций президентом Дональдом Трампом. Соавтором законопроекта стал республиканец от Небраски Дон Бэйкон.

Фицпатрик также заявил о значительной поддержке Украины в Конгрессе США и среди американцев.

Еще один республиканец, Майкл Маккол из Техаса, ранее возглавлявший Комитет Палаты представителей по иностранным делам, выразил обеспокоенность возможными последствиями ослабления ограничений против России.

"Обеспокоен тем, что отмена санкций в отношении российской нефти будет только финансировать военную машину Кремля, подпитывая дальнейшее насилие и разрушение", — заявил Майкл Маккол.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение США временно разрешить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Он заявил, что ослабление санкций без длительных договоренностей о деэскалации может дать России дополнительные ресурсы для продолжения войны.

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