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09 октября 2026, 22:59

"Подарки Путину не сработают на мир": Зеленский отреагировал на решение США по российскому дизелю

09 октября 2026, 22:59
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Фото: Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике решение США временно разрешить поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Он заявил, что ослабление санкций без длительных договоренностей о деэскалации может дать России дополнительные ресурсы для продолжения войны

Об этом Зеленский написал в соцсетях, передает RegioNews .

По словам президента, во время встречи с представителями Конгресса США он подчеркнул необходимость усилить санкционное давление на Россию, в том числе на основании законодательной инициативы сенатора Линдси Грэма. В то же время, по мнению Зеленского, разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным ведет к другому подходу.

Украинский президент также упомянул недавнее снятие европейских санкций с российских олигархов. Он утверждает, что после этого российские удары и насилие против людей только усилились.

"Россияне компенсируют таким террором свою неспособность достичь поставленных перед ними целей на фронте. В этом году Россия на фронте слабее, чем в любое другое время войны. Именно поэтому Путин полагается на террор. Именно поэтому он полагается на попытки кулуарных договоренностей о том или ином ослаблении давления на Россию, чтобы выиграть еще время и возможности для войны", — заявил Владимир Зеленский.

Он назвал "очевидной слабостью" любое ослабление санкций против России без четких и длительных договоренностей о деэскалации. Зеленский также повторил, что Украина готова к зеркальным шагам по снижению интенсивности боевых действий.

"Мы не будем сжигать российскую нефтепереработку, если Россия не будет разрушать нашу энергетику", - подчеркнул президент.

Он также заявил, что ослабление санкций не будет способствовать установлению мира.

"Подарки Путину не сработают на мир и какую-либо пользу для цивилизованного мира. Россия "отблагодарит" за дизель дальнейший террор и подлости. Разрешение России продавать нефтепродукты — это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжить", — сказал Зеленский.

Президент добавил, что рассчитывает на справедливую поддержку со стороны США и на сильный, а не слабый разговор с Россией.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с Владимиром Путиным. По сообщениям о разговоре, стороны договорились о поставках тысяч тонн российского дизельного горючего в США и мировые рынки.

После этого Министерство финансов США объявило, что по поручению Трампа Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) немедленно выдает временную общую лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

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