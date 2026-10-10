Трамп отреагировал на слова журналиста о том, что Зеленский назвал его слабым

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Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами один из репортеров сказал, что Владимир Зеленский назвал его слабым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на общение Трампа с представителями СМИ.

Трамп переспросил, кто именно это сказал. Когда журналист ответил, что речь идет о Зеленском, американский президент коротко отреагировал: "Окей".

После этого Трамп сказал "Следующий", дав понять, что не собирается продолжать обсуждение темы.

Напомним, вечером 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого стороны договорились о поставках миллионов тонн российского дизельного горючего.

Владимир Зеленский подверг критике решение Вашингтона временно разрешить экспорт российского дизельного горючего на мировой рынок. По его словам, ослабление санкций без долгосрочных договоренностей о деэскалации может обеспечить Россию дополнительными ресурсами для продолжения войны.