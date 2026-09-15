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Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
15 сентября 2026, 10:26

"Сытая война" заканчивается: общественный договор Зеленского подходит к концу

15 сентября 2026, 10:26
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В середине 2022 после чуда в Ирпене Зеленский заключил с украинским обществом неформальный договор. Договор о сытой войне
В середине 2022 после чуда в Ирпене Зеленский заключил с украинским обществом неформальный договор. Договор о сытой войне
Иллюстрация: ИИ/Facebbook
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Он выбивает из Запада деньги. Солдаты достойно зарабатывают. Милтек заливают деньгами. Судьям, прокурорам, членам наблюдательных советов платят больше, чем в Америке или Европе. Коррупционерам есть что воровать без опасности обрушить фронт. Социалка не уменьшается, хотя и похожа больше на крохи с барского стола.

Боль войны обезболила деньгами наших партнеров. Расходная часть украинского бюджета за годы войны выросла (в долларовом эквиваленте) почти в три раза. Как когда Путин залил Россию нефте- и газодолларами, так Зеленский залил Украину долларами и евро западной поддержки.

Четыре года этот договор работал. Даже семьям погибших, как правило, выплачивали суммы, которые большинство из них даже не мечтали заработать при жизни (как это не цинично признавать). Обезбол работал. Полки в супермаркетах ломились от деликатесов.

Новые автомобили за €50 000+ создавали часовые пробки в больших городах. Военкомы покупали недвижимость в Испании. Генералы – бронированные жоповозы. Прокуроры трахали королев. "Рокет" жаловался, что нести один миллион долларов наличными очень тяжело. Но при этом хватало на зарплаты военным, новые пожарные автомобили, ремонт дорог, миллион дронов, крылатые ракеты и ремонт атакованных электростанций и железных дорог.

Похоже, сезон обильной денежной помощи для Украины завершается, и впереди нас ждет финансовая засуха. А значит, "финансовый обезбол" больше не будет действовать. Как и договор Зеленского с украинским обществом. Которое побуждать воевать за идею в 2026 году гораздо труднее, чем в 2022-м. Практически невозможно.

В бюджете зияет дыра в $27 млрд. Правые в Европе рвутся к власти с трамповскими лозунгами не только прекратить финансовую помощь Украине, но и потребовать возврата средств, уже израсходованных на Украину. AfD триумфально выигрывает выборы в Саксонии-Ангальте. Мари Ле Пен лидирует во всех рейтингах как наиболее вероятная победительница президентской гонки. Навроцкий и PiS в Польше раздувают антиукраинскую истерию. А шотландцы, вельцы и ирландцы подписывают меморандум, призывающий к роспуску Соединенного Королевства.

Война дорожает. Если в 2024 году сутки войны стоили Украине $140 млн, то в нынешнем году – уже $190 млн. Или примерно $70 млрд в год. Расходы бюджета выросли до рекордных $140 млрд. Планируемая доходная часть со всеми грантами и международной финансовой помощью не дотягивает даже до $117 млрд. Где взять дополнительные $27 млрд до конца текущего года, никто не знает. Харизма Зеленского, умноженная на героизм украинского народа, больше не работает как волшебная палочка.

Национализм, в который рядится действующая украинская власть, оказался палкой на два конца. Потому что он почти несовместим с солидарностью.

Похоже, денежная анестезия западной помощи, позволявшая годами не замечать отсутствие стратегии, вопиющей коррупции, гипертрофированной социальной несправедливости, цветущего непотизма и позорной непрофессионализмы, is over. Похоже, украинскому обществу этой зимой светит тяжелое отрезвление и тяжелый отходняк. Война станет настоящей не только на фронте. Война на истощение означает, что стране придется затянуть пояса.

Конечно, не всем. Но тем, кого бремя войны и дальше не затрагивает, придется спрятаться за высокими заборами и нанять охрану. И не уверен, что это поможет.

Сытая война завершается. Общественный договор Зеленского подходит к концу и не будет пролонгирован. Впрочем, стране, элита которой переманентно страдает булимией, не помешает принудительная голодовка. Главное, чтобы оно не превратилось в каннибализм…

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