876 ударов за сутки: россияне атаковали Запорожскую область, погиб человек

Фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 876 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате российских атак на Запорожский район.

Российские войска совершили 19 авиаударов, 667 атак БпЛА, преимущественно FPV-дронами, трижды обстреляли населенные пункты из РСЗО и нанесли 187 артиллерийских ударов.

Под вражеским огнем оказались Запорожье, Орехов, Гуляйпольское, Степногорск, Приморское, Павловка, Лукьяновское, Малая Токмачка, Новоданиловка и десятки других населенных пунктов области.

За сутки поступило 72 сообщения о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры, автомобилей и хозяйственных сооружений.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Сумщины , применяя управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны и нометы. Погиб 53-летний мужчина, еще несколько человек ранены.