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14 сентября 2026, 07:39

"Я попросил Зеленского не наносить удары": Трамп об атаках на НПЗ России

14 сентября 2026, 07:39
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Фото: из открытых источников
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Дональд Трамп заявил, что попросил президента Украины Владимира Зеленского не наносить удары по российским предприятиям по производству дизельного топлива и нефтеперерабатывающим заводам

Об этом он сказал журналистам в ходе общения, трансляцию которого вел Белый дом, передает RegioNews.

По словам американского президента, он озабочен ростом цен на дизельное топливо, значительная часть которого, по его словам, поступает из России.

"Я попросил президента Зеленского не наносить удары по предприятиям по производству дизельного топлива, НПЗ", – заявил Трамп.

На вопрос о возможном завершении войны в Украине он не стал развивать тему, зато снова отметил проблему с ценами на топливо.

Также Трамп заявил, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф "прекрасно справляется" со своей работой, а спецпосланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер, по его словам, продемонстрировали успешную работу на примере переговоров по Газе.

Как известно, это не первое подобное заявление президента США. Ранее Трамп также призвал Украину прекратить удары по российским объектам топливной инфраструктуры, объясняя возможным дефицитом дизельного топлива и ростом цен в мире.

Кроме того, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре якобы вызывают глобальный энергетический шок и повышают цены на топливо в мире.

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