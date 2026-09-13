Афишу Анны Тринчер разместили поверх фото пленных военных: что говорит певица

Фото из открытых источников

В Запорожье на фасаде Дворца культуры появился баннер с афишей концерта Анны Тринчер. Однако выяснилось, что баннер разместили прямо там, где раньше было фото пленных военных

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

В соцсетях украинцы стали реагировать критикой. Анна Тринчер не промолчала. Она вышла на связь и объяснила, что ни она, ни команда не выбирают места для расклейки афиш.

"Банер с рекламой моего концерта разместили поверх баннера с пропавшими без вести и пленными защитниками. Мне очень неприятно, больно и грустно, что именно моя афиша была там. Я испытала большой ряд неприятных эмоций. Для меня это абсолютное невежество и так недопустимо делать. Очевидно, что я не выбирала это место и мои организаторы концерта тоже", - говорит Анна Тринчер.

После этого артистка в соцсетях опубликовала фотографии защитников, а также назвала имя каждого из них.

"Я никогда не стояла и не буду стоять в стороне от войны. Война является частью моей жизни и, как и жизнь каждого украинца, большая часть моей боли. Потому что каждый день мы теряем наших людей, а сотни семей до сих пор живут между надеждой и неизвестностью, ожидая своих родных из плена или известия о пропавших без вести", - говорит артистка.

Напомним, ранее на концерте певца Никиты Киселева охранник очень грубо обращался с ветераном. Артист отреагировал.