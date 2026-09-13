В Полтавской области подросток на мотоцикле влетел в иномарку
Авария произошла 12 сентября около 15:40 на автодороге «Полтава-Александрия» вблизи села Андрюша Кременчугского района. Полиция начала расследование
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно столкнулись 24-летний водитель JEEP RENEGADE и мотоцикл GEON, которым управлял 16-летний парень. В результате ДТП мотоциклиста с травмами госпитализировали.
"По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.
Напомним, вечером 10 сентября в Сумской области автомобиль перевернулся в кювете. Водитель погиб на месте, пассажирку госпитализировали.