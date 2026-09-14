Россияне ударили КАБом по Изюму: пострадали три человека, среди них младенец
Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по городу Изюм на Харьковщине
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате атаки пострадали три человека – 56-летний мужчина, 34-летняя женщина и двухмесячный ребенок.
В результате удара разрушены четыре частных домовладения. Еще пять частных домов и легковые автомобили получили повреждения.
На местах попаданий работают все профильные службы.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 876 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
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