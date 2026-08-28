Михаил Федоров стал советником министра обороны, но не в Украине

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Бывший министр обороны Михаил Федоров согласился на должность советника министра обороны Италии. Ранее он отказывался на альтернативные должности от Зеленского

Об этом сообщил сам Михаил Федоров после визита в Италию, передает RegioNews.

В Италии Михаил Федоров встретился с министром обороны Гвидо Крозетто. Он заявил, что благодарен за предложение стать его советником по оборонным инновациям. По словам Федорова, он поможет Италии развивать технологии современной войны.

"В то же время мой главный фокус неизменен - продолжаю работать в Украине над проектами, которые усиливают нашу оборону и помогают привлекать международные ресурсы", - заявил Михаил Федоров.

Увольнение Федорова и протесты

Напомним, 15 июля министр обороны Михаил Федоров подтвердил свое увольнение и подвел итоги работы команды за время пребывания в министерстве.

С 16 июля в разных городах Украины проходят акции в поддержку Михаила Фёдорова. Участники протестуют против его отставки.

Впоследствии Федоров откровенно заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поставил ему ультиматум и блокировал инициативы Министерства обороны.

Ранее СМИ со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" писали, что Зеленский объяснил отставку Федорова конфликтом с Сырским и проблемами мобилизации.

Накануне президент поручил и.о. СБУ Евгению Облаку исполняет обязанности министра обороны .

Вечером 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, а также назначение Михаила Драпатого.

Федоров отказался от должностей , которые предлагал ему Зеленский. По его словам, только в должности главы Минобороны он сможет завершить реформу, борьбу с коррупцией и трансформацию армии.

Впоследствии ветеран Дмитрий Козянский заявил, что протесты за реформы в Министерстве обороны будут продолжаться.

После этого Михаил Федоров внезапно записал обращение к народу о выборах . Он заявил, что важно не допускать, чтобы РФ определяла, когда украинцы смогут выбирать свою власть.