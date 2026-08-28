На Николаевщине нашли "рейсовый микроавтобус" для уклонистов

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В Николаевской области разоблачили организатора схемы незаконного пересечения границы. Его "клиент" ехал под крышей авто

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

В Николаевской области правоохранители разоблачили канал незаконной переправки военнообязанных в Румынию вне пунктов пропуска. 44-летний Черновцы зарабатывал на каждом клиенте 10 000 евро. Он прятал "пассажиров" в специально обустроенной нише над сиденьями микроавтобуса.

"Организатор был задержан при перевозке одного из "клиентов". Во время обысков изъяли автомобиль, телефон, поддельные документы, деньги и другие доказательства. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения", - говорят в ГНСУ.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.